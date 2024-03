Renault Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Die Beurteilung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten und Unternehmenskennzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und Diskussionen im Netz. In Bezug auf Renault zeigt die Diskussionsintensität der letzten Monate eine geringe Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso gab es eine negative Änderung der Stimmungsrate, was die Gesamtbewertung der Aktie auf "Schlecht" festlegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Renault waren. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen eine negative Kommunikation vorherrschte. Heute wird die Aktie aufgrund dieses Stimmungsbildes mit "Gut" bewertet, da vor allem positive Signale im Vordergrund standen.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Renault-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von +16,46 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renault bei einem Wert von 4, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Automobile".

Insgesamt erhält Renault demnach gemischte Bewertungen basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.