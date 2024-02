Renault Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Renault-Aktie ist positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Themen in den Gesprächen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 36,19 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 36,48 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 56, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch im Branchenvergleich schneidet Renault positiv ab, mit einer Rendite von 21,79 Prozent in den letzten 12 Monaten, im Vergleich zu einer durchschnittlichen Rendite von 0 Prozent in der Automobilbranche. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.