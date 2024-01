Renault Aktie: Der nächste große Wurf!

Renault übertrifft die Branche im Aktienkurs und erhält ein "Gut"-Rating

Der Aktienkurs von Renault stieg in den letzten 12 Monaten um 21,79 Prozent, was eine Outperformance von +21,79 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche bedeutet, die im Durchschnitt keine Veränderung verzeichneten. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 0 Prozent, während Renault 21,79 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Renault in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renault mit 4,09 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfährt die Renault-Aktie jedoch weder signifikant mehr noch weniger Beachtung als sonst, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Renault beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt überzeugt Renault durch eine starke Performance im Aktienkurs und erhält sowohl in Bezug auf fundamentale Kriterien als auch auf Sentiment und Buzz ein "Gut"-Rating.