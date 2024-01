Renault Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat der Aktienkurs von Renault eine Rendite von 21,79 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Automobile"-Branche lag die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei 0 Prozent, wobei Renault mit 21,79 Prozent deutlich darüber lag. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Bei dem technischen Analyse-Signal des Relative Strength-Index (RSI) liegt der Wert für Renault bei 81,33, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 52,59 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Schlecht" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Renault besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Renault mit 0 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Entwicklung für Renault, wobei das Anleger-Sentiment und die Dividendenpolitik als gut bewertet werden, während der RSI auf eine negative Einschätzung hinweist.