Renault Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Renault: Aktuelle Bewertungen und Stimmungsanalysen

Der französische Automobilhersteller Renault wird derzeit anhand verschiedener Kriterien bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,09 liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

Die Dynamik des Aktienkurses wird mithilfe des Relative Strength-Index (RSI) bewertet. Der RSI von Renault beträgt 17,49, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 31,58 und führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" auf der Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 36,61 EUR, während der Kurs der Aktie bei 41,46 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +13,25 Prozent und führt zu einer guten Bewertung. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) zeigt mit 13,06 Prozent eine positive Abweichung und bestätigt das gute Rating der Aktie.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien rund um Renault ist ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen überwog die positive Diskussion, und auch in den letzten Tagen waren vor allem positive Themen präsent. Das Anleger-Sentimentsbarometer zeigt daher insgesamt eine positive Einschätzung für die Renault-Aktie.

Insgesamt ergibt sich aus den Bewertungen und Stimmungsanalysen eine positive Gesamteinschätzung für Renault.