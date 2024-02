Renault Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die Renault-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 57,95 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Renault basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Dividenden schüttet Renault nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Renault-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 35,92 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 35,5 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -1,17 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 36,12 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Renault-Aktie hin. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Im zurückliegenden Zeitraum wurden neun Handelssignale ermittelt, davon fünf Gut- und vier Schlecht-Signale. Zusammenfassend ist die Aktie von Renault nach Einschätzung der Redaktion bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.