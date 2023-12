Renault Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Renault: Aktuelle Analyse der Aktie und Anlegerstimmung

Die Dividendenrendite von Renault liegt derzeit bei 0 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Abweichung wird die Aktie von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein Wert, der täglich schwankt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In den letzten 12 Monaten konnte Renault eine Performance von 21,79 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Automobilbranche eine Outperformance von +21,79 Prozent bedeutet. Auch im Sektor der zyklischen Konsumgüter konnte Renault mit einer Rendite von 21,79 Prozent über dem Durchschnittswert überzeugen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung zu Renault war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen rund um den Wert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung, wobei die Redaktion auch 2 positive und 0 negative Signale identifiziert hat, wodurch eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen wird.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Renault wurde ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität deuten auf eine starke Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung gering, was ein "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild zur Folge hat. Insgesamt erhält die Aktie von Renault somit eine "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.