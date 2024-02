Renault Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

In der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Renault hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb unsere Bewertung für die Aktie "Gut" ausfällt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Renault in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Renault beträgt das aktuelle KGV 4, während vergleichbare Unternehmen aus der Automobilbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Renault daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Renault eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Renault-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 36,3 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 38,335 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,61 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 36,46 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+5,14 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Renault-Aktie daher sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.