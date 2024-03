Renault Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Renault wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 6,6 Punkten, was darauf hindeutet, dass Renault überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 20,04, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und Renault eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 einbringt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Renault mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,09 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Renault bei 45,59 EUR liegt, was mit +22,95 Prozent Entfernung vom GD200 (37,08 EUR) ein "Gut"-Signal darstellt. Des Weiteren weist der GD50 einen Kurs von 38,12 EUR auf, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist, da der Abstand +19,6 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Renault-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Anlegerstimmung wurden Renault auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet, sowohl in den Kommentaren als auch in den aufgegriffenen Themen der Nutzer. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Daher wird Renault hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.