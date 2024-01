Renault Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Anleger: Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Renault bleibt weiterhin positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigt seit den letzten zwei Wochen eine positivere Richtung und auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessieren, größtenteils positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale dominierten, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Dividende: Die Dividendenrendite von Renault liegt derzeit bei 0 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die eine Rendite von 0 hat, ergibt sich eine Differenz von -0 Prozent. Daraus ergibt sich für die Dividendenpolitik der Aktie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Rendite von Renault in den letzten 12 Monaten liegt mit 21,79 Prozent mehr als 22 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter"). Auch im Vergleich zur Rendite der "Automobile"-Branche, die bei 0 Prozent liegt, schneidet Renault mit 21,79 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Renault-Aktie von 35,535 EUR als "Neutral" bewertet, da er sich um -1,51 Prozent vom GD200 (36,08 EUR) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 36,06 EUR, was einem Abstand von -1,46 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Renault-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.