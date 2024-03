Renault Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Die Stimmung und das Interesse an Aktien können ein wichtiger Indikator für die zukünftige Entwicklung sein. Eine Analyse der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet ergab ein langfristig neutrales Stimmungsbild für die Aktie von Renault. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung zeigten mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

In Bezug auf den Aktienkurs konnte Renault in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 21,79 Prozent erzielen, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen aus der Automobilbranche eine Outperformance von +21,79 Prozent darstellt. Auch im Bereich der zyklischen Konsumgüter übertraf Renault mit einer Rendite von 21,79 Prozent den Durchschnittswert. Damit erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renault auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnittswert der Branche liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der langfristige als auch der kurzfristige Durchschnittskurs der Renault-Aktie über den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt zeigt sich somit eine positive Entwicklung und Bewertung für die Aktie von Renault sowohl in Bezug auf die Stimmung und das Interesse der Anleger als auch in Bezug auf die Kursentwicklung und technische Indikatoren.