Renault Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Derzeitige Investoren in die Aktie von Renault können aktuell eine Dividendenrendite in Höhe von 0% erwarten, was im Vergleich zur Branche Automobile zu einem geringeren Ertrag von 0 Prozentpunkten führt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegen, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wurde festgestellt, dass Renault weder überkauft noch überverkauft ist, basierend auf dem RSI7 von 54,01 Punkten. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf der anderen Seite weist der 25-Tage-RSI darauf hin, dass Renault überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Renault in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen zugenommen, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern geführt hat. Daher erhält die Aktie eine gute Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu Renault in den sozialen Medien ist jedoch im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher eine gute Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Renault in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,79 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +21,79 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Dividendenpolitik von Renault, während der RSI auf 7-Tage-Basis neutral und auf 25-Tage-Basis schlecht bewertet wird. Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien führen zu einer guten Bewertung, ebenso wie die Outperformance im Branchenvergleich.