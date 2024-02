Renault Aktie: War das schon alles?

Renaults Dividendenrendite liegt derzeit bei 0 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die geringe Differenz führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie durch die Redaktion. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renault beträgt 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Automobilbranche durchschnittlich ist. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als neutral eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf den Aktienkurs von Renault wird positiv bewertet, sowohl basierend auf den Kommentaren in sozialen Medien als auch auf den Handelssignalen. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Renault diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Renault im letzten Jahr eine deutlich höhere Rendite von 21,79 Prozent erzielt. Dies liegt 21,79 Prozent über dem Durchschnitt und führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung der Renault-Aktie, sowohl im Hinblick auf die Dividendenrendite, das KGV, die Stimmung der Anleger als auch im Vergleich zu anderen Aktien aus der gleichen Branche.