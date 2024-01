Renault Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine "überverkaufte" Situation hin, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Renault liegt bei 81,33, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, berechnet über 25 Tage, zeigt mit einem Wert von 52,59 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht beträgt der Abstand des aktuellen Kurses der Renault von 35,535 EUR zum GD200 (36,08 EUR) -1,51 Prozent, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 36,06 EUR, was einen Abstand von -1,46 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich für den Aktienkurs insgesamt eine Bewertung als "Neutral", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renault mit einem Wert von 4,09 in etwa dem Durchschnitt der Branche entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erzielt Renault mit einer Rendite von 21,79 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine überdurchschnittliche Entwicklung. Auch im Vergleich zur Branche "Automobile" liegt die Rendite von Renault mit 21,79 Prozent deutlich darüber, was zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie führt.