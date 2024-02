Renault Aktie: Ruhe bewahren!

Die aktuelle Analyse von Renault ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 4 liegt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Automobilbranche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, erhält Renault daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 35,485 EUR etwa 1,27 Prozent unter dem GD200 (35,94 EUR) liegt, was als neutrales Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 36,17 EUR auf, was zu einem Abstand von -1,89 Prozent führt. Somit wird auch hier der Kurs als neutral bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Renault derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Renault liegt bei 31,17, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Renault in allen analysierten Kategorien eine neutrale Bewertung erhält.