Renault Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der aktuelle Kurs der Renault-Aktie beträgt 35,01 EUR, was einer Abweichung von -2,64 Prozent vom GD200 (35,96 EUR) entspricht. Dieses "Neutral"-Signal ergibt sich aus einer charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 36,16 EUR. Hieraus ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der Abstand -3,18 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Renault als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Referenz herangezogen wird.

Die Stimmung bezüglich Renault hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies lässt sich anhand der positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation genau und frühzeitig erkennen. Unsere Analyse ergibt, dass die Aktie dafür eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie. Auch hierfür erhält Renault eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis daher mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renault liegt bei einem Wert von 4, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automobile" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird Renault daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte in den letzten 14 Tagen eine positive Richtung. Auch die verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Renault führte zu einer positiven Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.