Renault Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Renault-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen negative Kommentare überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie von Renault heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation bestätigten, dass in letzter Zeit besonders viele positive Signale zu verzeichnen waren.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild unter den Investoren und Nutzern im Internet wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein ausgeglichenes langfristiges Bild ergeben. Die Diskussionsintensität wurde als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Renault blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Renault-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renault bei 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Automobile" (KGV von 0) ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt zeigt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da Renault weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Renault-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 signalisieren eine positive Entwicklung des Aktienkurses. Insgesamt erhält die Aktie daher auch auf dieser Basis das Rating "Gut".