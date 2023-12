Renault Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage für den RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Renault liegt bei 44,48, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 37,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Gesamtbild.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Renault ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,09 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis auch ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Trotzdem standen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 positive Signale, wodurch sich eine "Gut" Empfehlung ableiten lässt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich für die Renault-Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Zeitrahmen. Der Schlusskurs der Aktie liegt sowohl beim gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage nahe beieinander, was zu dieser Einschätzung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.