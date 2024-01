Renault Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Renault wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 85,32 Punkten, was darauf hinweist, dass Renault überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis ist Renault weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Renault nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Renault ist insgesamt besonders positiv, basierend auf Auswertungen von Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Renault-Aktie beträgt aktuell 36,09 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 35,7 EUR, ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating.

In Summe erhält Renault auf Basis der verschiedenen Analysefaktoren eine "Neutral"-Bewertung.