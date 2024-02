Renault Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Die Stimmung der Anleger über Renault ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für Renault auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Renault-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 36,15 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 38,285 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,91 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage mit ein, so ergibt sich ein Schlusskurs, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+4,89 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Renault zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 35,11, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renault bei 4 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Automobilbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, lässt sich festhalten, dass Renault aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.