Renault Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der 7-Tage-RSI für die Renault-Aktie liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 41,34 bestätigt diese Einschätzung, da auch hier kein überkaufter oder unterverkaufter Zustand vorliegt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Renault basierend auf dem RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Renault eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in Bezug auf die Stimmung für Renault in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renault mit einem Wert von 4,09 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.