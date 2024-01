Renault Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Aktienkurs von Renault verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,79 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Automobilbranche eine Outperformance von +21,79 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu lag die durchschnittliche Rendite im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Renault hier eine Überperformance von 21,79 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating verliehen.

In Bezug auf die Dividende weist Renault derzeit eine negative Differenz von -0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Renault-Aktie sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch den 50-Tages-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 35,91 EUR, was einer Abweichung von -4,33 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 36,16 EUR, was einer Abweichung von -4,99 Prozent entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass es in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen über Renault gab. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, da in diesem Zeitraum auch acht Handelssignale ermittelt wurden, von denen 8 als positiv und 0 als negativ bewertet wurden.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Renault in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.