Renault Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Stimmung und die Diskussion über Renault in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies wird von unserer Analyse bestätigt, die der Aktie eine "Gut"-Bewertung gibt. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in Bezug auf die Diskussionsstärke gemessen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite der Renault-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Renault-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 36,3 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 38,335 EUR, was einer Abweichung von +5,61 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 36,46 EUR eine ähnliche Entwicklung, wodurch die Aktie auch in dieser kurzfristigeren Betrachtung mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

Im Branchenvergleich fällt auf, dass die Rendite der Renault-Aktie mit 21,79 Prozent um mehr als 22 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Automobilbranche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, zeigt sich ebenfalls eine deutlich bessere Performance von Renault. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird ihr ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.