Renault Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Renault-Aktie wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen mit einem Wert von 9,47 als überverkauft eingestuft, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI25-Wert von 32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Gut" resuliert.

Die Diskussionen in sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Renault-Aktie wider. In den letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer "Gut"-Einstufung durch die Redaktion führt. Insgesamt ergeben sich sechs Handelssignale, davon drei "Gut"- und drei "Schlecht"-Signale, was letztlich zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie führt.

In der technischen Analyse wird derzeit die Renault-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 36,12 EUR, während der Aktienkurs bei 40,15 EUR um +11,16 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 36,46 EUR führt zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie.

Im fundamentale Analysebereich betrachtet, weist die Renault-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,09 einen preisgünstigen Wert auf, der in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich für die Renault-Aktie eine Bewertung von "Gut" im Hinblick auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse, während die fundamentale Analyse zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

