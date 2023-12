Renault Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renault liegt bei 4,09, was in etwa dem Durchschnitt der Automobilbranche entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent, was nur minimal unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Anlegerstimmung gegenüber Renault war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Nachrichten über das Unternehmen. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrheitlich positive Handelssignale berechnet, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Renault daher eine neutrale Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Renault-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,79 Prozent erzielt, was 21,79 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Renault sowohl aufgrund des KGVs als auch der Anlegerstimmung als neutral eingestuft wird, während die Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt als positiv bewertet wird.

