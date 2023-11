Renault Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse von Aktien basiert auf verschiedenen Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein bestimmtes Wertpapier gerade in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Einer dieser Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt, der auf verschiedene Zeiträume angewendet wird. Für die Renault-Aktie beträgt der längerfristige, 200-Tage-Durchschnitt 36,41 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 35,025 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,8 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert erhält Renault eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere, 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 35,36 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt mit einer Abweichung von -0,95 Prozent ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt. Auch hier wird Renault mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält Renault auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 bzw. 25 Tagen anzeigt. Der RSI der Renault-Aktie liegt bei 61,46, was als neutral betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Renault daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite kann aktuell bei einer Investition in die Aktie von Renault ein geringerer Ertrag in Höhe von 0 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt werden, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt. Somit ergibt sich auch hier eine Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Zuletzt spielt auch das Sentiment und der Buzz im Internet eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. Für Renault wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.