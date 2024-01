Renault Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Das Stimmungs- und Diskussionsniveau rund um die Renault-Aktie war in den letzten Monaten durchschnittlich. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Tendenz, was als positiv bewertet werden kann. Insgesamt erhält Renault daher eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung und Diskussion um die Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Renault-Aktie als "Neutral" eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,09 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Renault-Aktie bei 81,33 liegt, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt jedoch eine "Neutral"-Einstufung an.

In Bezug auf die Dividendenpolitik wird die Renault-Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da ihre Dividendenrendite von 0 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Renault-Aktie, wobei sowohl positive als auch neutrale Indikatoren zu berücksichtigen sind.