Renault Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Aktienkurs von Renault hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" 21,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 0 Prozent, und Renault übertrifft diesen Wert derzeit um 21,79 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Renault ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,09 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie erhält daher aufgrund dieser Kennzahl eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Renault liegt bei 0 %, was 0 Prozentpunkte unter dem branchenüblichen Durchschnitt liegt. Aufgrund dieses leicht niedrigeren Ertrags wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Renault. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Renault unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie aufgrund der genannten Kriterien insgesamt ein "Neutral"-Rating.