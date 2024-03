Renault Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Die Renault-Aktie wird derzeit von unseren Analysten neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Dividendenpolitik, Anlegerstimmung, fundamentalen Kriterien und technischer Analyse.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit einen negativen Wert von -0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik von Renault.

Die Anlegerstimmung zeigt gemischte Signale, wobei in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen zu finden sind. Unsere Redaktion stufte das Unternehmen daher als "neutral" ein, da sich in den vergangenen Wochen sowohl positive als auch negative Themen häuften.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renault einen Wert von 4 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Branche entspricht. Daher erhält Renault auch in dieser Hinsicht eine "neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Renault-Aktie im Vergleich zum GD200 ein "gutes" Signal aufweist, während der GD50 ebenfalls ein "gut"-Signal liefert.

Zusammenfassend wird die Renault-Aktie in Bezug auf die Dividendenpolitik, Anlegerstimmung, fundamentale Kriterien und technische Analyse als "neutral" bis "gut" bewertet.