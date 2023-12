Renault Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Renault-Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Renault-Aktie einen Wert von 35,28 für den RSI7 und 33,06 für den RSI25, was eine neutrale Empfehlung nach sich zieht. Der Gesamtranking des RSI lautet daher "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie der Renault mit einem Kurs von 39,165 EUR derzeit +10,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +8,52 Prozent beläuft.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Renault eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt sich daher als "Neutral".