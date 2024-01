Renascor Resources Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmung bei Renascor ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien ist jedoch unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Renascor liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25 deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Renascor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,17 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,125 AUD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer schlechten Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt.

Insgesamt wird die Renascor-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des RSI mit einem schlechten Rating versehen.