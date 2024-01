Renascor Resources Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Renascor-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,17 AUD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,125 AUD, was einem Unterschied von -26,47 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,14 AUD zeigt einen Unterschied von -10,71 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Renascor beträgt 40 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 54,55 belegt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet zeigen sich bei Renascor langfristig unterdurchschnittliche Aktivitäten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt hingegen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer positive Themen aufgriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf diesen Faktoren wird Renascor hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.