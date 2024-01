Renascor Resources Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Renascor-Aktie: Technische Analyse deutet auf schlechte Bewertung hin

Der gleitende Durchschnittskurs der Renascor-Aktie liegt derzeit bei 0,17 AUD, während der aktuelle Kurs 0,105 AUD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -38,24 Prozent zum GD200, was als "schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,14 AUD, was einem Abstand von -25 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtnote basierend auf der technischen Analyse ist demnach "schlecht".

Auch der Relative Strength-Index, RSI, fällt mit einem Niveau von 100 schlecht aus, während der RSI25 mit 65 neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich hierdurch eine negative Gesamteinschätzung.

Im Bereich des Sentiments und Buzz zeigt sich hingegen eine positive Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "guten" Bewertung führt. Ebenso war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls positiv bewertet wird. Zusammenfassend erhält Renascor in diesem Bereich daher eine "gute" Bewertung.

Jedoch spiegelt das Anleger-Sentiment einen negativen Trend wider. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend negativ über die Renascor-Aktie diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Basierend auf den Informationen aus der technischen Analyse, dem Relative Strength-Index, dem Sentiment und Buzz sowie dem Anleger-Sentiment erhält die Renascor-Aktie insgesamt eine "schlecht"-Bewertung.