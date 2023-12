Renascor Resources Aktie: Was für eine Niederlage!

Die technische Analyse der Renascor-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,18 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,125 AUD liegt, was einer Abweichung von -30,56 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,14 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (Abweichung -10,71 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Renascor-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel über- oder unterbewertet ist. Der RSI7 liegt bei 85,71 Punkten, was auf einen überkauften Zustand der Renascor-Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 weist mit einem Wert von 64 hingegen weder auf Über- noch Unterbewertung hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Renascor-Wertpapier im Bereich des RSI ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Renascor eingestellt waren. Aufgrund der neutralen Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz über einen längeren Zeitraum ergibt, dass die Aktie nur wenig Aktivität und eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Renascor in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Insgesamt wird die Renascor-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI, der Anlegerstimmung und des Sentiments als "Schlecht" bewertet.