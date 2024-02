Renascor Resources Aktie: Reine Nervensache!

Die Renascor-Aktie wird aus technischer Analyse betrachtet und basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 0,15 AUD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,105 AUD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 0,1 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt also in ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Renascor eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und der RSI der Renascor liegt bei 18,18, was als überverkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Renascor daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Renascor in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung bei Renascor. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung zur Anleger-Stimmung.

