Renascor Resources Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Renascor als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Renascor-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,43 und ein Wert für den RSI25 von 69,57. Daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten an sechs Tagen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkte positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Renascor. Entsprechend wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Renascor-Aktie ein Durchschnitt von 0,17 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.115 AUD, was eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,14 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen konnte bei Renascor eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz hin zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Renascor daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.