Renascor Resources Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Renascor wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 46,15 Punkten, was bedeutet, dass die Renascor-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 bewertet Renascor als weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50), wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Renascor daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung bezüglich der Aktienkurse lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Die Kommentare zu Renascor in sozialen Medien waren überwiegend positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Die Aktie erhält daher für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass Renascor hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Renascor-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Bereich unter den gleitenden Durchschnittskursen liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich darunter, wodurch die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Auch das Sentiment und der Buzz um Renascor wurden analysiert: Die Aktie zeigte in letzter Zeit nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Renascor in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".