Renascor Resources Aktie: Ist es vollbracht?

Die Renascor notiert mit einem Kurs von 0,12 AUD derzeit -14,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -29,41 Prozent, was auch als "Schlecht" bewertet wird. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) kann anzeigen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Renascor liegt derzeit bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 65,22 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Daher wird Renascor für diesen Punkt insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Renascor von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Renascor deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Renascor in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.