Renascor Resources Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

In den vergangenen zwei Wochen wurde Renascor von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert in den letzten beiden Wochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Renascor-Aktie aktuell bei 0,16 AUD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,08 AUD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -50 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt eine aktuelle Differenz von -38,46 Prozent und somit ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Renascor aktuell mit einem Wert von 100 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 68, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung auf Basis des RSI lautet daher "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergab, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Renascor-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.