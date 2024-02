Renascor Resources Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Renascor war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zurzeit auf 7- und 25-Tage-Basis für Renascor betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt 43,24 Punkte, was auf eine neutrale Einschätzung der Aktie hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 70,48, was darauf hinweist, dass Renascor überkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Es zeigte sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Renascor in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Aktie von Renascor derzeit in einem negativen Trend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs der Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Renascor auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI, der Diskussionsintensität und der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Schlecht".