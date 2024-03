Renasant Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI von Renasant liegt bei 56,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, steht bei 48,77 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt 2,85 Prozent, was 135,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Renasant-Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Renasant-Aktie bei 28,97 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 31,18 USD, was zu einer positiven Entwicklung von 7,63 Prozent führt und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 31,82 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-2,01 Prozent). Daher erhält die Renasant-Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt Renasant also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Renasant insgesamt eine "Neutral"-Bewertung von 1 Analysten. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 9,04 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Renasant insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.