Renalytix AI PLC Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Renalytix derzeit um 51,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -75,38 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" eingestuften Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert von 70 zeigt, dass die Renalytix aktuell überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 81, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer weiteren Einstufung von "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Renalytix. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen dominieren. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass Renalytix aktuell weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Renalytix in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,67 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche ist dies eine Underperformance von -47,28 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance von Renalytix um 50,43 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.