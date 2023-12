Renalytix AI PLC Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Oxford Lane Capital Corp.":

Die Renalytix-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 76,36 GBP, während der aktuelle Kurs nur bei 16,5 GBP liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -78,39 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 27,7 GBP liegt mit einer Abweichung von -40,43 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Renalytix-Aktie liegt bei 42,86 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 67,65 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Renalytix eine negative Bewertung. Die Diskussionsintensität im Netz ist schwach, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Renalytix daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Renalytix-Aktie mit -80,61 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege". Auch im Vergleich zur "Gesundheitstechnologie"-Branche liegt die Rendite mit 65,4 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.