Renaissance Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Renaissance-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 900,72 JPY, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 927 JPY lag, was einem Unterschied von +2,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs in der Nähe des 50-Tages-Durchschnitts von 890,64 JPY (+4,08 Prozent Abweichung), was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in den vergangenen Tagen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Renaissance-Aktie einen Wert von 52,38 für RSI7 und 36,43 für RSI25, was zu einer neutralen Empfehlung und Einstufung führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Renaissance-Aktie aus technischer und sentimentaler Sicht.