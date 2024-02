Renaissance Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Renaissance-Aktie wird in Bezug auf verschiedene Faktoren analysiert. In Bezug auf den Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt der aktuelle Wert bei 903,64 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1087 JPY liegt, was einer Abweichung von +20,29 Prozent entspricht. Diese Abweichung wird als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (909,56 JPY) weist eine Abweichung von +19,51 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke werden daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um die Renaissance-Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen positiv eingeschätzt. Die Nutzer haben überwiegend positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Renaissance-Aktie einen Wert von 10,5 für den RSI7 und 20,86 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.