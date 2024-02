RenaissanceRe Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Renaissancere Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Aktienwert "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird aus den Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis über die Zeit berechnet. Für Renaissancere wird der RSI der letzten 7 Tage und der 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 79,66 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analystenmeinungen zu Renaissancere sind gemischt, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Es gab keine neuen Analystenupdates in diesem Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -1,07 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat Renaissancere in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche liegt sie jedoch mit -5,53 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor hat Renaissancere jedoch eine Überperformance von 6,99 Prozent erzielt.

Insgesamt erhält Renaissancere gemäß dieser Analyse eine "Neutral"-Bewertung.