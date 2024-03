RenaissanceRe Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Renaissancere Holdings":

Der Aktienkurs von Renaissancere verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,48 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 27,38 Prozent, was einer Underperformance von -7,9 Prozent für Renaissancere entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,45 Prozent im letzten Jahr, wobei Renaissancere um 14,03 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Aktie von Renaissancere beträgt derzeit 0,73 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche einen geringeren Ertrag um 3,61 Prozentpunkte bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Renaissancere über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Renaissancere in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renaissancere liegt derzeit bei 5,61, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn des Unternehmens 5,61 Euro zahlt. Dies ist 85 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund des unterbewerteten KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.