RenaissanceRe Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Renaissancere Holdings":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Social-Media-Kommunikation über Renaissancere. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In Bezug auf Renaissancere wurde in etwa so viel wie üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen in der "Versicherung"-Branche ist der Aktienkurs von Renaissancere in den letzten 12 Monaten um 13,96 Prozent unterdurchschnittlich gestiegen. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit 6,17 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Renaissancere als unterbewertet, da das KGV mit 4,93 insgesamt 87 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 39,33 im Segment "Versicherung". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Renaissancere-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen, was einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Schlecht" entspricht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotenzial von 14,46 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Renaissancere eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.