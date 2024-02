RenaissanceRe Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Renaissancere Holdings":

Renaissancere hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Renaissancere. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 224,33 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -1,55 Prozent. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 5,4 und liegt damit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 40. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Renaissancere in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,7 Punkten, was darauf hindeutet, dass Renaissancere weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass Renaissancere weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Renaissancere-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Renaissancere wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es vor allem positive Themen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.