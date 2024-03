RenaissanceRe Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Renaissancere Holdings":

Die technische Analyse der Renaissancere-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 205,11 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 228,47 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +11,39 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 223,76 USD, was einer Abweichung von +2,1 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und Buzz rund um Renaissancere zeigt eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Aktie wird weniger diskutiert als normal und verliert an Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In fundamentalen Aspekten ist Renaissancere aus unserer Sicht unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,61 im Vergleich zum Branchen-KGV von 38,3, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Jedoch schüttet Renaissancere niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.